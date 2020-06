Anarchie im "Niemandsland"

Entlang der March, dem Grenzfluss zur Slowakei, tobt seit geraumer Zeit ein Fischereikrieg. "Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht illegal in unserem Fischereirevier geangelt wird; an dem nicht in eine unserer Fischerhütten eingebrochen oder an dem die March nicht illegal mit Motorbooten befahren wird", macht sich der passionierte Fischer Helmut Bay Luft. Bay besitzt, so wie viele Fischer, seit Jahrzehnten in Marchegg eine Daubelhütte, die ein Fischen mit einem an einer Kranvorrichtung befestigten quadratischen Netz ermöglicht.

In der Regel sind es Slowaken, die bestehende Gesetze und Verordnungen ignorieren, bestätigt auch die Polizei im Bezirk Gänserndorf.

Staats- und auch Fischereireviersgrenze ist die Flussmitte. Regelmäßig werden jedoch Slowaken beobachtet und dabei auch fotografiert, wie sie mit kleinen Motorbooten ans österreichische Ufer fahren, um dort Angelschnüre auszulegen. Die Fangvorrichtungen werden dabei mit einer dünnen Angelschnur an einem Baum auf österreichischer Seite fixiert, während eine zweite, weit zugfestere Angelschnur zum slowakischen Ufer führt. "Beißt ein Fisch auf unserer Seite an, ziehen die Slowaken an, die dünne Angelschnur reißt und der Fisch aus unserem Revier wird auf der slowakischen Seite an Land gezogen", berichtet Bay.

Oder: Slowakische "Angler" werfen mit einem schweren Bleistück beschwerte "Drillinge" (Dreifachangelhaken, Anm.) bis knapp vor das österreichische Ufer und ziehen danach die illegale Fangvorrichtung schnell durch das Wasser, in der Hoffnung, dass sich der Drilling in einen Fischkörper bohrt.