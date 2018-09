Amtsübergabe in Bruck: "Aufhören, wenn es am Schönsten ist"

Herr Hemmer, welche Bedeutung hatte für Sie Parteipolitik?

Hemmer: Ich war ja in Verruf innerhalb der Landes-SPÖ, dass ich ein zu guter Freund des Erwin Pröll bin. Was ich immer bestätigt habe und auch im Nachhinein zugebe. Das war eine über Parteigrenzen hinausgehende gegenseitige Sympathie. Wann immer Bruck ein Anliegen an die Landesspitze hatte, war der Landeshauptmann Pröll mit einem offenen Ohr und einer offenen Geldbörse da und hat Bruck unterstützt. Das habe ich immer sehr geschätzt und ich glaube, er hat auch meine Arbeit geschätzt. Das gleiche gilt für Johanna Mikl-Leitner, von der ich auch voraussetze, dass sie dies im Sinne von Erwin Pröll weiter pflegt. Solange man sich auf der menschlichen Ebene gegenseitig positiv begegnet, sind Parteizugehörigkeiten eher im Hintergrund zu sehen. Das wird der Gerhard sicher weiter so handhaben.

Áls Bald-Privatier: Wie sehen Sie die SPÖ NÖ? Was erwarten Sie sich von Franz Schnabl?

Nach vorsichtiger Skepsis, muss ich sagen, dass ich nach einigen vier bzw. sechs Augengesprächen mit Franz Schnabl optimistisch bin. Ich halte ihn für den richtigen Mann am richtigen Platz. Ich bin überzeugt davon, dass er mittelfristig auch seine ursprünglichen personellen Pläne umsetzen wird. Es ist natürlich durchaus schwierig in Niederösterreich bei einer starken Landeshauptfrau kurzfristig zu reüssieren. Aber mittel- bis langfristig ist er am richtigen Weg. Er ist pakt- und kompromissfähig, aber wenn es sein muss, durchaus kantig und präsentiert seine Anliegen richtig.

Wie stehen Sie zur derzeitigen Bundespolitik?

Da schlägt mein sozialdemokratisches Herz derzeit sehr heftig. Ich bin zutiefst traurig und enttäuscht über die Art der Politik, wie sie derzeit praktiziert wird. Dass Themen wie Migration alles andere überschatten und man sehr patschert an die wirklich wichtigen Themen herangeht – ob das Bildung und Soziales ist, oder die Sozialversicherung. Wenn ich denke, wie schlecht es uns im Erziehungs- und Entwicklungsbereich geht, wo nur Pflichten auf die Gemeinden abgewälzt werden, ohne dass die zugehörigen Finanzmittel dazu zur Verfügung stehen. Das frisst uns in den nächsten Jahren die Haare vom Kopf.

Was sagen Sie zu den Konflikten in der Bundes-SPÖ?

Hemmer: Ich bin seit 1973 Mitglied der SPÖ, ich habe viele Programm-Diskussionen miterlebt und sogar mitgetragen. Ich bin offen für jede Meinung, bin aber überzeugt, dass man nicht jede blöde Meinungsverschiedenheit öffentlich über die Medien austragen sollte. Man sollte intern reden. Und dann mit einem Konsens nach außen gehen. Ich glaube, da muss die SPÖ noch sehr viel lernen. Das war aber immer ihr Problem, jetzt in der Oppositionsrolle ist es noch viel schwieriger. Ich beneide Christian Kern nicht. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass er der richtige Mann ist an der Spitze der SPÖ ist. Ich wünsche ihm nur, das nötige Durchhaltevermögen bis er von der Oppositionsrolle wieder in eine Führungsrolle der Regierung schlüpfen kann. Aber das wird noch dauern, schätze ich.

Weil: Ich kann das nur unterstreichen. Für die Oppositionsrolle fehlt uns noch das Rückgrat und die Schärfe. Langsam kommt es.