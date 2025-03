Schwerer Regen in NÖ: Ausgepumpte Keller, gesperrte Durchfahrten

Regen hat in Teilen Niederösterreichs zu Feuerwehreinsätzen geführt. Im Bezirk Amstetten mussten die Helfer Keller auspumpen, Verklausungen an Bächen lösen, Straßensperren errichten und Rückhaltebecken kontrollieren. Mehrere Feuerwehren rückten aus.

Für den Verkehr gesperrt wurden aufgrund anhaltender Niederschläge u. a. zwei Tunneldurchfahrten in Haag sowie die B122 zwischen Aschbach und Krenstetten, berichtete das Bezirkskommando Amstetten am Sonntag in einer Aussendung.