Amstetten eröffnet Österreichs größten E-Ladepark

Mit großem Polit-Aufgebot – von Bundesminister Norbert Totschnig über Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf bis hin zu Bürgermeister Christian Haberhauer – wurde auf der Oiden in Amstetten der größte E-Ladepark Österreichs eröffnet. Errichtet von den Stadtwerken Amstetten und ihrer Tochter Ladewerke, bietet er auf 3.000 Quadratmetern bis zu 50 Ladeplätze, darunter 38 Ultraschnellladestationen mit über 400 Kilowatt Leistung. Die Baukosten liegen bei rund 1,4 Millionen Euro. Im Park vertreten sind die Stadtwerke selbst, außerdem Tesla und die EVN mit eigenen Ladeplätzen. Direkt an der A1 gelegen, soll der Standort ein Vorzeigeprojekt für die Verkehrswende werden. Doch die Realität bleibt herausfordernd: In Österreich fährt bisher nur rund jeder 20. Pkw elektrisch, in Niederösterreich ist der Anteil noch geringer.