Amokfahrt im Maisfeld: Irrer verwüstete den halben Acker

Stockerau – Mit Vollgas durch ein riesiges Maisfeld. Weil ein offenbar geistesgestörter 22-Jähriger vor seinem Freund auf dem Beifahrersitz Eindruck schinden wollte, verwüstete der Rowdy neben der Schnellstraße ein riesiges Kukuruzfeld.

Nachdem der Amokfahrer Mittwochabend einige zaghafte Versuche am Rand des Feldes unternommen hatte, lenkte er das Fahrzeug schließlich von einem zum anderen Ende. Dabei wurde er zufällig von der Tochter des Feldbesitzers beobachtet. „Du, da fährt ein Irrer mit dem Auto durch das Feld“, sagte die Frau zu ihrem Vater. Der Bauer zögerte nicht lange und schaltete die Polizei ein. Die Streife erwischte den Rowdy, als er sich aus dem Staub machen wollte. „Ich war das nicht“, versuchte der Mann zu leugnen. Doch an der Stoßstange und am Wagen waren deutlich grüne Spuren der Tausenden geknickten Maispflanzen zu erkennen. Anzeige.