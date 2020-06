Am Wasser ist sie die schnellste Feuerwehrfrau

Ausgefeilte Technik und enorme Kraft erfordert das Fahren mit einer Rettungszille. Kerstin Lampl hat wohl beides. Immerhin konnte die 29-jährige Feuerwehrfrau aus Rabenstein an der Pielach bereits zum wiederholten Mal in der Disziplin glänzen.Beim Landeswasserdienstleistungsbewerb in Aggsbach bewies die Büroangestellte am Wochenende, dass sie am Wasser die schnellste Frau Niederösterreichs ist.

Hinter dem Erfolg steckt aber auch harte Arbeit. Schon seit Mai trainiert Lampl einmal wöchentlich für den Bewerb. Dabei muss man sich rund 400 Meter in der Holzzille gegen den Strom nach oben hanteln, um dann dieselbe Strecke wieder nach unten zu rudern. Bei Überschwemmungen werden so eingeschlossene Menschen aus ihren Häusern befreit.