Altlasten im Wiener Tierschutzhaus stinken zum Himmel

Aus diesem Grund flatterte dem Tierschutzhaus vor wenigen Tagen ein Brief der nö. Landesregierung, Abteilung Wasser, ins Haus. Um weiteres Ungemach zu vermeiden, legt die Behörde dem Tierschutzverein nahe, die Baugrube rasch schließen zu lassen. Präsidentin Madeleine Petrovic fühlt sich jedoch nicht zuständig und von der Stadt Wien weiter im Stich gelassen. Die Gemeinde Wien ist Grundeigentümer und schweigt bis dato in der Angelegenheit. Vom Büro der zuständigen Stadträtin Ulli Sima gab es dazu keine Stellungnahme. Petrovic: "Wir haben einen Baurechtsvertrag mit der Stadt und können nicht die Schäden dieser Altlast ausmerzen. Wir brauchen jetzt schon 400.000 Euro im Jahr, um das Haus in Schuss zu halten." Petrovic drängt auf eine generelle Lösung, denn die Zustände auf der Altlast seien untragbar. Interventionen bei der Stadt hätten bis dato nicht gefruchtet.