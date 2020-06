Alkoholisierter Wiener raste in Tanklastwagen

Lenker verletzt – Mehr Glück als Verstand hatte ein 24-jähriger Fahrer in der Nacht auf Dienstag. Alkoholisiert lenkte er seinen Pkw auf der A 3 im Einmündungsbereich zur Südautobahn, als er in das Heck eines mit Diesel beladenen Tanklastwagens krachte. Der ungarische Lkw-Fahrer hatte sein hochexplosives Gefährt kurz davor wegen eines technischen Defekts am Rand der ersten Fahrspur abgestellt. Trotz aktivierter Warnblinkanlage und eingeschalteter Drehlichter am Dach des Anhängers, prallte der Wiener gegen den Sattelzug. Dabei wurde der Pkw schwer beschädigt, der 24-Jährige konnte von herbeigeeilten Ersthelfern aus dem Wrack befreit werden und musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Mödling gebracht werden. Der Lastwagenfahrer kam mit dem Schrecken davon, am Tanklaster entstand erheblicher Sachschaden.

Auch mit einem „tierischen Patienten“ hatten es die Einsatzkräfte zu tun. Katze „Marry“ wollte die Flucht ergreifen und biss einem Retter in die Hand. Den unter Schock stehenden Stubentiger transportierte der Unfallverursacher in seinem Wagen, die Transportbox hatte sich beim Crash vermutlich geöffnet. Tierretter nahmen die verschreckte Katze schließlich mit.