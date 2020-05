Alk-Trio flüchtete drei Mal vor Polizei

Sturzbetrunken und mit falschen Kennzeichen am Pkw ist Dienstag um 8 Uhr Früh ein Trio aus dem Bezirk Neunkirchen der Polizei zunächst in Wr. Neustadt ins Netz gegangen. Die Beamten walteten ihres Amtes, zogen die Nummerntafeln und den Autoschlüssel ein und schrieben eine Anzeige. Als die Streife wegfuhr, nahm das Trio völlig unbeeindruckt den Wagen mit einem Ersatzschlüssel wieder in Betrieb. Ohne Kennzeichen ging es auf der Autobahn bis nach Neunkirchen, wo die bereits alarmierten Streifen das Fahrzeug an der Stadteinfahrt stoppten. Am Steuer saß dieses Mal ein 24-jähriger Gloggnitzer mit 1,5 Promille. Sein 27-jähriger Freund, der zuvor als Alkolenker erwischt wurde, hatte am Beifahrersitz Platz genommen. Mit dabei hatten sie eine ebenfalls betrunkene 27-jährige Ternitzerin. Als die drei während der Überprüfung wieder in das Auto springen und flüchten wollten, wurden sie vorübergehend festgenommen. Ihr erster Weg nach der Freilassung führte zurück zum Wagen, für den sie noch einen Schlüssel hatten. Der Pkw wurde darauf sichergestellt.