Akrobatiktruppe mit fliegender Nadine hat die "Große Chance"

St. Valentin - Fast schon mit Routine, aber keinesfalls mit weniger Energie kämpft die Grenzstadt St. Valentin, um den nächsten Sieg in einem großen ORF-Wettbewerb zu ergattern. Nach Dancing-Star-Siegerin Astrid Wirtenberger geht morgen die junge Akrobatik-Truppe des Turnvereins "The Freaks" bei der "Großen Chance" ins Rennen um den Sieg und um die Prämie von 100.000 Euro.

"Eigentlich wollten wir nur einmal im Fernsehen auftreten, jetzt sind wir im Finale. Es ist unglaublich", gibt der junge Chef der "Raketentruppe", O.C. Ono , die Gefühle der 14 Sportler wider. Längst sind die St. Valentiner in einem Wiener Hotel einquartiert und proben täglich im ORF-Zentrum ihren spektakulären Auftritt beim Live-Finale am morgigen Abend.

"Alle sind gesund, gut drauf und genießen das Erlebnis", versichert Sportstudent Ono. Wenngleich der Stress für die Akrobaten (14 bis 24 Jahre) in den letzten Tagen enorm war. "Wir haben ein völlig neues noch attraktiveres Programm einstudiert und hoffen damit zu gewinnen", sagt Ono. Der jüngsten Athletin in der Gruppe, Nadine Langweil, wird bei den bis zu achtstündigen Proben am Tag nicht langweilig. Sie segelt dabei Dutzende Male in fünf Meter Höhe quer durch den Saal, um von ihren Kameraden jedes Mal wieder sicher aufgefangen zu werden.

Daheim in St. Valentin sind die Fans für den großen Show Down gerüstet. Zwei große Voting-Partys in der Hauptschule Schubertviertel (zwei Starterinnen gehen dort zur Schule) und im Vereinshaus in der Stadt sollen den Mostviertlern den richtigen Rückhalt bescheren.

"Alle stehen in den Startlöchern. Es gilt die Daumen zu halten, aber vor allem auch am Telefon so oft wie möglich abzustimmen", ruft St.Valentins Stadtchefin Kerstin Suchan zur großen Voting-Aktion auf.