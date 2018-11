"Affäre Mayerling": Das Erbe des Kammerdieners

„Ich bin glücklich, dass jetzt alles an dem Platz ist, an den es hingehört.“ Mit „alles“ meint Rotraut Witetschka die letzten Geheimnisse der „Tragödie von Mayerling“, die nun an eben jenen Ort, das ehemalige Jagdschloss von Kronprinz Rudolf, zurückgekehrt sind. Witetschka und Tochter Eva Veit-Witetschka sind die Erben von Kammerdiener Johann Loschek, dem Kronzeugen der Tragödie.