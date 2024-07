Adlerwarte Kreuzenstein: Greifvögel hautnah erleben

Von Theresa Vogl

Seit mittlerweile 26 Jahren bietet die Adlerwarte Kreuzenstein Einblicke in die imposante Welt der Greifvögel. Zu dem Vorführungsprogramm gehören dabei spektakuläre Sturzflüge verschiedener Adlerarten, Falken, die mit enormer Geschwindigkeit und erstaunlicher Geschicklichkeit den Beutelattrappen in der Luft nachjagen sowie die wegen ihrer Körpermasse und Flügelspannweite bewundernswerten Geier, die hautnah über das Publikum streichen. Auch Eulen in ihrer natürlichen Umgebung gehören zum Repertoire der Adlerwarte.