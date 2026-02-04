Zwettl

Abgängiger 61-Jähriger in Niederösterreich wurde tot aufgefunden

Polizei
Bei der Suchaktion nach dem Mann waren zahlreiche Helfer und Drohnen im Einsatz.
04.02.26, 10:25

Ein abgängiger 61-Jähriger ist am Dienstagabend im Raum Großgöttfritz (Bezirk Zwettl) tot aufgefunden worden. Um 16 Uhr war eine Suchaktion mit zahlreichen Einsatzkräften gestartet. Aufgrund der Witterung waren Drohnenflüge nur sehr eingeschränkt möglich, berichtete die Feuerwehr Zwettl-Stadt. 

Gegen 20 Uhr wurde der Mann entdeckt. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 61-Jährigen feststellen, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch auf Anfrage.

Zwettl
