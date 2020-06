Ab heute feiert Österreichs Weinstadt

Süße 17 ist die Winzertochter und Agro-Hak-Schülerin Bettina Gmeinböck, die heute Abend in der Poysdorfer Gstetten um 20 Uhr zur Veltlinerland-Weinkönigin „ Bettina I.“ im Beisein von viel Prominenz aus Wirtschaft und Kultur gekrönt wird. Drei Tage lang lädt Österreichs Weinstadt zu seinem traditionellen Winzerfest ein, das vermutlich wieder Zehntausende Gäste aus dem In- und Ausland nach Poysdorf locken wird. Weiterer Höhepunkt ist der Winzerfestumzug am Sonntag, der unter dem Motto „Die Welt steht auf kein Fall mehr lang“ steht.

www.poysdorf .at