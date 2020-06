97 Sprayer-Schäden in einer Nacht

Fassaden, Parkscheinautomaten, Motorhauben, Brunnen und Verkehrsschilder – eine Gruppe von Vandalen zog in der Halloween-Nacht mit Lackdosen ihre Spur durch Baden. 97 Sachbeschädigungen zählte die Stadtpolizei an Allerheiligen. Neben der Stadtgemeinde selbst waren rund 20 Unternehmer und Privatpersonen als Opfer betroffen. "Wir gehen davon aus, dass es eine Gruppe war. Die Farbe war immer die gleiche", erklärt Walter Santin, Kommandant der Stadtpolizei Baden.

Obwohl unter den "Motiven" auch Hakenkreuze waren, geht man bei der Polizei nicht davon aus, dass die Täter einen politischen Hintergrund haben. Denn bei den meisten Schmierereien zeigten sich die Vandalen eher einfallslos – oft waren es einfach Kleckse, Linien oder Kreuze.

Die Kriminalbeamten der Stadtpolizei suchten auch am Montag auf Hochtouren nach möglichen Zeugen. Videoüberwachung gibt es in Badens Innenstadt keine, eine entsprechende Initiative zu Zeiten des 2007 geschlossenen Tanzpalastes scheiterte. Eine neue wird es auch jetzt nicht geben, wie Stefan Szirucsek, Vorsitzender des Sicherheitsausschusses erklärt: "Die Datenschutzhürden sind sehr hoch. Außerdem will keiner in einer flächendeckend überwachten Stadt leben."