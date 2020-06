90-Jährige aus brennendem Haus gerettet

St. Pölten – Großes Glück hatte eine 90-jährige Frau am Wochenende. In einem Mehrparteienhaus in der Schwaighofstraße war gegen 18 Uhr ein Küchenbrand ausgebrochen. Als eine 68-jährige Bewohnerin im Erdgeschoß den starken Rauch bemerkte, rief sie sofort die Feuerwehr. Die 30 angerückten Feuerwehrmänner konnten die Flammen rasch löschen und retteten die 90-Jährige aus ihrer Wohnung im Obergeschoss ins Freie. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt rund 20.000 Euro.