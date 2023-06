82-jähriger stürzte am Schneeberg sechs Meter ab: Hubschrauberbergung

Verhältnismäßig glimpflich verlief für einen 82-jährigen Wiener am Sonntag ein Sturz aus rund sechs Metern Höhe in der Weichtalklamm am Schneeberg. Der Mann war mit einer Wandergruppe um die Mittagszeit unterwegs in Richtung Kienthalerhütte, als er beim Ausstieg der zweiten Leiter auf ca. 850 Metern Seehöhe das Gleichgewicht verlor und rücklings zu Boden stürzte.

Trotz einer Rissquetschwunde am Kopf sowie Schnitt- und Schürfwunden an den Beinen setze er den Aufstieg gemeinsam mit der Gruppe vorerst fort, kurz vor der nächsten Kletterstelle wurde aber schließlich doch die Entscheidung getroffen, einen Notruf abzusetzen.