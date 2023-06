80 Feuerwehrleute bei Wohnhausbrand im Weinviertel im Einsatz

Am Donerstag waren die örtlichen Feuerwehren in Wullersdorf (Bezirk Hollabrunn) noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt, nachdem sintflutartigen Regenfälle für Überschwemmungen gesorgt hatten. Am Freitag wurden die Einsatzkräfte abermals im Ortsteil Grund alarmiert.

Das Nebengebäude eines Wohnhauses stand am Vormittag in Flammen. „Bei unserem Eintreffen schlugen die Flammen aus dem Fenstern und auch der Dachstuhl stand bereits in Flammen", schilderte Einsatzleiter Stefan Hahn von der Feuerwehr Grund.

Unterstützung angefordert

Um den Dachstuhlbrand unter Kontrolle bringen zu können, wurde die Drehleiter der Feuerwehr Hollabrunn angefordert und ein umfassender Löschangriff von allen Seiten vorbereitet.