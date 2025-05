79-Jähriger bei Unfall im Bezirk Baden aus dem Fahrzeug geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall in Schönau an der Triesting (Bezirk Baden) ist am Dienstagnachmittag ein 79-Jähriger aus seinem Pkw geschleudert worden. Der Rettungshubschrauber „Christophorus 3“ flog den Schwerstverletzten ins Landesklinikum Wiener Neustadt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Der zweite beteiligte Autofahrer wurde ins Krankenhaus nach Baden gebracht. Laut Polizei hatte der 79-Jährige seinen Wagen von einem Parkplatz auf die B17 gelenkt und dürfte dabei den Pkw eines 24-Jährigen übersehen haben.