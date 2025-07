78-Jähriger von Pkw erfasst und getötet

Ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Melk fuhr mit seinem Pkw am Freitag gegen 12.25 Uhr auf der B25 in Bergland-Oberegging (Bezirk Melk) in Fahrtrichtung Wieselburg. Zur gleichen Zeit wollte ein 78-jähriger Mann – ebenfalls aus dem Bezirk Melk – mit seinem angeleinten Hund aus noch unbekannten Gründen die Fahrbahn überqueren.

Laut einem Augenzeugen habe der Fußgänger versucht, die Straße vom linken Fahrbahnrand zügig zu kreuzen. Der 78-Jährige sei frontal von dem Fahrzeug erfasst worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle, die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Der Pkw-Lenker erlitt einen Schock und wurde von den Rettungskräften ins Landesklinikum Amstetten gebracht.