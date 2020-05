72-jährige Frau bei Unfall getötet

Die Serie der schweren Verkehrsunfälle im Bezirk Hollabrunn reißt nicht ab: Am vergangenen Nationalfeiertag kam es auf einer Landesstraße zwischen Hohenwarth und Straß im Straßertale zu einem tödlichen Unfall.

In einer unübersichtlichen Kurve dürfte der Wagen der 72-jährigen Frau aus Minichhofen (sie war in Richtung Hollabrunn unterwegs) auf die Gegenfahrbahn geraten sein. In dem Moment kam ihr der Pkw eines 38-jährigen Hollabrunners entgegen. Der Mann konnte das entgegenkommende Fahrzeug nicht rechtzeitig erkennen, die Wagen prallten frontal gegeneinander. Beide Fahrer wurden eingeklemmt.

Mit hydraulischer Ausrüstung versuchten die Freiwilligen der Feuerwehren Hohenwarth, Maissau, Mühlbach, Ravelsbach und Ziersdorf sowie Straß und Stettenhof die Personen zu befreien. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Spital Krems gebracht. Die 72-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber nach St. Pölten geflogen, wo sie wenig später ihren schweren Verletzungen erlag.