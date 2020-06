700-Kilo-Kuh attackierte Frau: Landwirtin schwer verletzt

Pöggstall – Schock für eine Bauernfamilie in Pöggstall im Bezirk Melk. Landwirtin Anna F. wurde Dienstagabend von einer Kuh attackiert und schwer verletzt. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Amstetten geflogen werden.

Es war gegen 18.15 Uhr, als die Frau und ihr Ehemann in den Stall gingen, um Kühe zu den Melkanlagen zu treiben. F. stand in einer Box, die Tiere liefen an ihr vorbei. Plötzlich erschien ein Nachbar, der mit der 47-Jährigen tratschen wollte. Nur Sekunden später passierte das Unglück. Eine vier Jahre alte Kuh dürfte sich erschreckt haben und stürmte auf F. los. Die Landwirtin hatte keine Chance mehr zu flüchten, das 700 Kilogramm schwere Rindvieh drückte die Frau gegen eine Betonmauer. Die Landwirtin sackte sofort zu Boden, die beiden anwesenden Männer brachten die Verletzte ins Freie, wo sie ihr sofort Erste Hilfe leisteten und die Einsatzkräfte alarmierten.

Kurze Zeit später waren auch schon ein Team des Roten Kreuzes Pöggstall und der Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ am Ort des Geschehens. Nach der Erstversorgung wurde F. ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei soll die Frau bei der Attacke Serienrippenbrüche erlitten haben.