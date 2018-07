70-Jährige in Neunkirchen erstochen: Mann vor Gericht

Wegen Mordes an einer 70-Jährigen steht heute, Donnerstag, ein Mann in Wiener Neustadt vor Gericht. Der Angeklagte soll der allein stehenden Pensionistin insgesamt 35 Stiche in den Kopf, Hals- und Nackenbereich sowie den Oberkörper zufügt haben. Eine Bekannte hatte die Frau am 11. Oktober 2017 in deren Wohnung in Neunkirchen tot aufgefunden. Im April wurde der 59-jährige Verdächtige festgenommen.