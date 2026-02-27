54-jährige Lenkerin starb bei Autounfall im Bezirk Baden

Eine Lenkerin ist am Donnerstagabend bei einem Autounfall in ihrem Heimatbezirk Baden ums Leben gekommen. Die 54-Jährige war vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Leobersdorf bei einem Kreisverkehr auf die Gegenfahrbahn geraten und von der Straße abgekommen.

Der Wagen prallte gegen ein Denkmal und landete auf dem Dach. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen, berichtete die niederösterreichische Polizei am Freitag in einer Aussendung.