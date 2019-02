4Kellergassenlauf zum beliebtesten Laufevent gewählt

Getragen wird das Laufevent neben dem Kellergassenverein aber vor allem vom ansässigen Laufverein. Der Lauftreff Hollabrunn ist nicht nur jedes Jahr mit zahlreichen Läufern mit am Start, sondern organisiert auch Startnummernvergabe, Siegerehrung und alles rund um das Event.

Für Obfrau Eva Tröthann ist die Auszeichnung in diesem Jahr eine besondere Ehre: „Dass wir uns nach erst vier Veranstaltungen in der heimischen Laufszene so erfolgreich positionieren konnten, gibt uns zusätzliche Motivation, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“ Außerdem rühren die Mitglieder des Vereines auch bei anderen Laufveranstaltungen kräftig die Werbetrommel. Deswegen wird auch in diesem Jahr wieder durch die vier Kellergassen Hollabrunns gelaufen. Am 6. Oktober ab 10 Uhr gehen die Läufer auf die Strecke.