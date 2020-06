43-Jähriger wurde verbrüht, 64-Jähriger brach durchs Dach

Unfälle – Gleich zwei schwere Arbeitsunfälle beschäftigten die Rettungskräfte am Montag. Am Vormittag wurde ein 43-jähriger Mann aus Gföhl schwer verbrüht. Er war in Krems mit dem Reinigen eines Tankwagens beschäftigt. Wegen eines nicht geschlossenen Sicherungshebels schoss heißer Wasserdampf aus einer Leitungsöffnung, vor der der Mann stand. Ein Arbeitskollege bemerkte den Vorfall und leistete dem Verletzten Erste Hilfe. Er wurde ins Krankenhaus St. Pölten geflogen.

Sieben Meter tief stürzte am Nachmittag ein polnischer Arbeiter ab. Er ist beim Abreißen einer Lagerhalle in Krustetten, Bezirk Krems, durch ein Eternitdach gebrochen. Der 64-Jährige prallte auf dem Betonboden der Halle auf und erlitt schwere Verletzungen am Kopf und an den Gliedmaßen. Auch er wurde von einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus St. Pölten geflogen.

Am Sonntag ist – wie jetzt bekannt wurde – ein 77-jähriger Ägypter auf dem Ruinenweg von Dürnstein gestürzt und hat einen Knöchelbruch erlitten. Fünf Mitglieder der Bergrettung brachten den Mann mit einer Trage bis zur nächsten befahrbaren Straße. Er wurde ins Krankenhaus Krems gebracht und stationär aufgenommen.