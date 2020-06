40 Jahre nach Beben werden Fotos gesucht

Historie – Das letzte schwere Erdbeben in Österreich jährt sich am 16. April zum 40. Mal. Das Epizentrum des Bebens lag in Seebenstein im Bezirk Neunkirchen. Nun sucht die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien Fotomaterial, das bei einer Sonderschau am 10. April ausgestellt werden soll.

Die Erdstöße der Stärke 7 auf der zwölfteiligen Makroseismischen Skala ( EMS) waren am 16. April 1972 bis Wien spürbar. Zwei Gebäude stürzten ein, in Wien wurden 800 Feuerwehreinsätze in Folge der Schäden registriert.

Gesucht werden von der ZAMG nun Personen, die noch Fotodokumente von eingestürzten Bauten oder anderen Schäden besitzen. Das Material kann auf dem Postweg an die ZAMG, Hohe Warte 38, in 1190 Wien oder per Mail an erdbebenfotos@zamg.ac.at geschickt werden. Als Dankeschön für die Einsendungen warten exklusive Führungen durch die Räumlichkeiten der Zentralanstalt auf der Hohen Warte.