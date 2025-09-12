33-Jähriger starb bei Mountainbike-Sturz am Semmering
Der Mann trug einen Helm und hatte die Kontrolle über sein Fahrrad verloren. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.
Ein 33-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Mountainbike-Sturz im Bikepark am Semmering (Bezirk Neunkirchen) ums Leben gekommen.
Polizeiangaben vom Freitag zufolge hatte der ungarische Staatsbürger in einer Steilkurve die Kontrolle über sein Fahrrad verloren.
Die Rettungskette wurde umgehend in Gang gesetzt, auch der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" rückte aus. Es konnte aber nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.
Ereignet hatte sich der Unfall kurz vor 10.30 Uhr auf der sogenannten Panorama Jump Line. Der 33-Jährige trug Schutzausrüstung sowie einen Helm, berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.
