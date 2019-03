30-Jährige zeigt am Fußballplatz Flagge

Schiedsrichterinnen in der Männerdomäne Fußball

Als am 22. Februar für die Schiedsrichter-Assistentin Sara Telek das Abenteuer 2. Liga begann, war sie damit eine Vorreiterin. Als erste Frau stand Telek an der Linie in Österreichs zweithöchster Spielklasse. Für Telek war es „ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist“.

Dabei war die Piestingtalerin nicht die erste weibliche Unparteiische in einer der höchsten Spielklassen.

Bereits im Jahr 2000 leitete die Schweizerin Nicole Petignat als erste Frau in der Geschichte der Bundesliga ein Spiel. Die Partie Sturm gegen Ried endete mit einem 4:2. Dass Petignat ihren Job gut gemacht hat, zeigten nicht nur die Kritiken in den Medien, sondern auch die Verabschiedung von Sturm-Verteidiger Ranko Popovic. Dieser bedankte sich am Ende der Partie mit dem sprichwörtlichen Handkuss bei der Schiedsrichterin. Auch in der 2. Liga kam bereits eine Frau zum Einsatz: Von 2008 bis 2011 stand Tanja Hausott in 28 Ligaspielen sowie drei Cup-Partien als Spielleiterin auf dem Feld.

Aktuell gibts es in der Startformation der österreichischen Schiedsrichter fünf Frauen. Neben Telek sind das Marina Aufschnaiter aus Salzburg, die Niederösterreicherin Barbara Poxhofer sowie die beiden Vorarlbergerinnen Bijana Iskin und Cindy Zeferino de Oliveira. Außer Telek sind die vier weiteren Schiedsrichterinnen vor allem in den jeweiligen Regionalligen im Einsatz.