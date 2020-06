28-jähriger Maurer trennt sich Glied des Fingers ab

Notfälle – Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag in Spitz an der Donau, Bezirk Krems, erlitt ein 28-jähriger Maurer schwere Verletzungen an der linken Hand. Ihm musste der Teil eines Fingers im Krankenhaus St. Pölten amputiert werden.

Gegen 13.45 Uhr war es zum folgenschweren Vorfall gekommen. Der 28-Jährige wollte eine hydraulische Stütze bei einem Kran-Wagen mit der eigenen Körperkraft in die dafür vorhandene Führung schieben. Dabei geriet der gelernte Maurer mit der linken Hand zwischen die Eisenteile und zwickte sich das obere Glied des Zeigefingers ab. Erst als die Hydraulik wieder nachließ, konnte er die Hand herausziehen. Der 28-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus St. Pölten eingeliefert. Doch der Finger konnte nicht mehr angenäht werden.

Bei einem Freizeitunfall in Waldhausen, Bezirk Zwettl, wurde eine 35-jährige Reiterin erheblich verletzt. Sie drehte mit einem sechsjährigen Wallach auf dem Parcours eines Bauernhofs mehrere Runden. Plötzlich scheute das Pferd und warf die Frau zu Boden. Sie kam ins Kremser Spital.