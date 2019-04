26-jährige Sanitäterin stirbt bei Frontalkollision

Bei einem tödlichen Unfall bei Pottendorf, Bezirk Baden, kam Donnerstagfrüh eine 26-Jährige ums Leben.

Gegen 7.30 Uhr war die junge Frau auf der L157 von Tattendorf in Richtung Pottendorf unterwegs, als sie in einer leichten Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite geriet. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr ein Lkw entgegen. Der Lenker des Schwerfahrzeugs versuchte noch auszuweichen, doch er konnte eine Frontalkollision nicht mehr verhindern. Während der Lkw von der Fahrbahn abkam und erst einige hundert Meter weiter in einem Feld zum Stillstand kam, wurde der Pkw von der Fahrbahn geschleudert und die Lenkerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Nachkommende Autofahrer alarmierten die Einsatzkräfte. Feuerwehrleute mussten die 26-Jährige mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreien, sofort danach begannen die Rettungskräfte mit der Reanimation. Doch leider vergebens.

Schock für die Einsatzkräfte: Bei der jungen Frau handelte es sich um eine Kollegen aus dem Rettungswesen. Die Einsatzkräfte fanden im Fahrzeug ihre Uniformjacke.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Es gibt jedoch Hinweise, dass die tiefstehende Sonne die junge Frau geblendet haben könnte. Der Lkw-Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Roten Kreuz Landegg ins Krankenhaus nach Baden gebracht.

Erst am 24. März war es auf der selben Strecke zu einem tödlichen Unfall gekommen.