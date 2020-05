25 Millionen Euro Umsatz schmeckt den Waldviertler Käsemachern

Mit feinen Käsekreationen sorgt ein innovativer Nahrungsmittel-Erzeuger mitten aus dem Waldviertel nach wie vor für köstliche Gaumenfreuden, was sich auch in den Umsatzzahlen niederschlägt.

Hatten die "Käsemacher" im Vorjahr einen Umsatz von knapp 23 Millionen Euro erwirtschaftet, so wird der Betrieb heuer rund 25 Millionen Euro verbuchen. Laut Geschäftsführer Hermann Ploner plane sein Unternehmen eine jährliche Steigerungsrate von rund zehn Prozent.

Pro Jahr erzeugen die Käsemacher mit ihren 150 Mitarbeitern momentan fast 2900 Antipasti und rund 1500 Tonnen Käsekreationen - und zwar am neuen Standort in Vitis, der anstelle der bisherigen Hauptzentrale in Waidhofen an der Thaya errichtet wurde, und in Scheutz bei Lichtenau, Bezirk Krems. Das Gesamtsortiment listet 200 Produkte, die auch weltweit exportiert werden. Die Ausfuhrquote beträgt in etwa 45 Prozent.

Für das kommende Jahr haben die Käsemacher bereits große Pläne definiert. Mitte 2012 soll ihre "Käsemacherwelt" in Heidenreichstein nach einigen Verzögerungen eröffnet werden. Dabei handelt es sich um eine neue Produktionsstätte für verschiedene Weichkäsesorten mit angeschlossener Schaukäserei und einem Eventbereich für Käsefreunde und Touristen. Rund 5,5 Millionen Euro investiert das Waldviertler Unternehmen in Kooperation mit dem Land NÖ, dem Bund und der Europäischen Union in das touristische Erlebnisprojekt, das inzwischen auf dem ehemaligen Gelände des gescheiterten Erlebnisparks "Anderswelt" heranwächst. Die Käsemacher hoffen auf 35.000 Besucher pro Jahr. Immerhin liegen in einem Einzugsgebiet von etwa 100 Kilometern die Städte Wien, Linz, Brünn und Budweis.

www.kaesemacherwelt.at