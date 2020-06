22-Jähriger wollte Marihuana neben der Straße anpflanzen

Baden – Eine verdächtige „ Pflanzaktion“ beobachtete eine Badenerin morgens an der Haidhofstraße. Ein junger Mann wollte im Grünstreifen neben der Straße eine seltsame Pflanze einsetzen.

Die alarmierte Stadtpolizei fand den Hobbygärtner kurz darauf noch vor Ort an. Der 22-jährige Badener hatte eine Schaufel dabei und in einem Blumentopf eine rund einen Meter große Hanfpflanze. Ein weiteres „Blümchen“ hatte er bereits einige Meter entfernt eingesetzt.

Der Verdächtige zeigte sich geständig und gab an, die Pflanzen in einem Geschäft in der Nähe von Wien gekauft zu haben. Er wollte mit ihnen Marihuana für den Eigenbedarf gewinnen. Damit sie auch gut gedeihen, wollte er sie in dem öffentlichen Grünstreifen einsetzen.