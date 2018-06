2023 ist in NÖ Schluss mit Gatter-Hetzjagden

Professor Klaus Hackländer vom Institut Wildbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur hat das Land wissenschaftlich beraten. "Jagdgatter hatten immer nur den Zweck der Jagd, nicht immer im Einklang mit dem Tierwohl." Durch längere Schusszeiten als in freien Revieren, seien Jagdgatter für viele ein lukratives Geschäftsmodell gewesen. "Das ist ausgeartet, wie in einem Wildbordell mit unschönen Bildern von Hetzjagden. Das hat mit Jagd nicht viel zu tun."

Mit einem solchen "Geschäftsmodell, das Gewinne auf Kosten des Tierschutzes lukriert" soll nun Schluss sein. "Die Jagdgatter werden umgewandelt zum Zweck der Wildhege und nicht mehr der Jagd", sagt Hackländer. In diesen Gehegen soll es der Bevölkerung dann möglich sein, das Wild ohne Stressfaktoren zu erleben." Die Treibjagd mit Hunden ist dort verboten, damit seien die Auflagen in Wildgehegen strenger als außerhalb.

Ausgesetzt werden dürfen Tiere in den Gattern künftig nur mehr zur so genannten Blutauffrischung. Gefüttert werden darf das Wild nur noch in Ausnahmefällen wie Frost oder Dürre. Gejagt werden wird dort aber weiterhin, präzisiert Hackländer. "Es wäre irreal in umzäunten Gebieten nicht mehr zu jagen. "Tiere vermehren sich, man muss die Population einpendeln, damit der Lebensraum sie auch ernähren kann." Dass das funktioniert, zeige das Beispiel des Lainzer Tiergartens in der Bundeshauptstadt, im Prinzip ebenfalls ein umfriedetes Revier. "Mit seiner Jagdgesetznovelle hat Wien vielleicht Jagdgatter abgeschafft, die Jagd in einem Gatter aber nicht."