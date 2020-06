200 Liter Diesel und Navi gestohlen

Die Polizisten raten, keine elektronischen Geräte sichtbar im Auto liegen zu lassen. Handys, Digitalkameras und Navis sind eine willkommene Beute für dreiste Diebe – so wie bei einem blauen BMW 316, der Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz vor einem Pflegeheim in Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen, abgestellt war.

Unbekannte Diebe zerschlugen in einem unbeobachteten Zeitpunkt die Seitenscheibe bei der Fahrertüre und schnappten sich das mobile Navigationsgerät, der Marke Garmin, mit samt Ladekabel. Der Schaden wird mit rund 310 Euro beziffert. Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Hinweise an die Polizei in Raabs/Thaya:  059/133-3465.

Auf einem Firmengelände in Gmünd haben unbekannte Täter bei einem Lkw 200 Liter Diesel abgezapft. Auch diese Diebe konnten unerkannt flüchten.