19-Jähriger nach Messerattacke im Bezirk Gänserndorf in Haft

In Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) soll ein 19-Jähriger am Samstag drei Bekannte mit einem Messer attackiert haben. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag einen Online-Bericht der Tageszeitung "Heute".

Der junge Mann soll mit einem Springmesser auf seine Bekannten bei der Park & Ride Anlage am Bahnhof Deutsch-Wagram losgegangen sein. Danach habe er die Flucht ergriffen. Der 19-Jährige wurde der Polizei zufolge wenig später angehalten. In seinem Auto soll auch eine Softgun sichergestellt worden sein.