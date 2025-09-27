Niederösterreich

19-jähriger Motorradfahrer starb in NÖ, nachdem er von Alkolenker gerammt wurde

Polizisten stehen vor einem Polizeiauto.
Der junge Biker starb noch an der Unfallstelle.
27.09.25, 19:01
Bei Inzersdorf-Getzersdorf (Bezirk St Pölten-Land) kam es am Sonntagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein schwer alkoholisierter PKW-Lenker hat dabei einen 19-Jährigen Motorradfahrer gerammt. 

Der junge Mann ist noch an der Unfallstelle verstorben. Der Alkolenker war so schwer alkoholisiert, dass er mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht wurde. 

Ein Alko-Vortest war positiv, bestätigt ein Sprecher der LPD NÖ.

