19-jähriger Motorradfahrer starb in NÖ, nachdem er von Alkolenker gerammt wurde
Der junge Biker starb noch an der Unfallstelle.
Bei Inzersdorf-Getzersdorf (Bezirk St Pölten-Land) kam es am Sonntagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein schwer alkoholisierter PKW-Lenker hat dabei einen 19-Jährigen Motorradfahrer gerammt.
Der junge Mann ist noch an der Unfallstelle verstorben. Der Alkolenker war so schwer alkoholisiert, dass er mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht wurde.
Ein Alko-Vortest war positiv, bestätigt ein Sprecher der LPD NÖ.
