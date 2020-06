18-jähriger Koch prallte mit Mutters Wagen gegen Baum

Neudorf/ Staatz – Michael K. hatte einen langen Tag hinter sich. Nach seiner Arbeit in der Hotelküche der Therme Laa/Thaya traf er sich noch mit einem Freund. „Fünf Stunden sind die Burschen zusammengesessen“, sagt Michaels Vater. Als sich der 18-Jährige gegen 3 Uhr Früh auf den Heimweg ins nahe Neudorf/ Staatz machte, passierte der Unfall: Der junge Koch fuhr am Ortsbeginn mit dem Pkw der Mutter in einer Kurve geradeaus – frontal gegen einen massiven Nussbaum. Nur wenige Hundert Meter vom Elternhaus entfernt.

„Der Fahrer ist beim Anprall mit dem Sitz aus dem Wagen geschleudert worden“, sagt Feuerwehr-Einsatzleiter Franz Gugeneder. Der Notarzt reanimierte noch, konnte aber nichts mehr für den jungen Mann tun. Michaels Eltern sind fassungslos. „Wenn es wenigstens einen Grund gehabt hätte. Aber er hat ja nicht einmal etwas getrunken gehabt.“ Sekundenschlaf wird als Unfallursache vermutet.

Bei dem Unfall wurde auch ein Strom-Verteilerkasten beschädigt. Vier Haushalte waren dadurch kurzfristig ohne Strom.