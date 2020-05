173 Konserven „junges Blut“ abgezapft

Hollabrunn – Die Hauptstadt der nö. Blutspender hat auch gestern wieder groß aufgegeigt – das Rote Kreuz schlug seine Blutspende-Zentrale in der HTL Hollabrunn auf. Und das aus einem besonderen Grund: Denn diesmal wollte man „junges Blut“ für die Sache begeistern. 173 Schüler der HTL und der HLW kamen das erste Mal zum Spenden. Besonderes Zuckerl für die Jugendlichen: Nach dem Blut zapfen mussten sie nicht mehr zurück ins Klassenzimmer sondern durften direkt in die Semesterferien starten. „In Niederösterreich gibt es keinen Ort, an dem öfter Blut gespendet wird als in Hollabrunn“, freut sich Rot-Kreuz-Chef Stefan Grusch über die Spendenfreudigkeit.