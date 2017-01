Am Freitag ist die Grundsteinlegung für das neue Technologie- und Forschungszentrum in Seibersdorf im Bezirk Baden erfolgt. Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, ecoplus, wird auf einem 9.400 Quadratmeter großen Grundstück auf dem Gelände der bereits bestehenden "AIT Austrian Insitut of Technology", die sich unter anderem mit Antidopinganalytik und Strahlenschutz beschäftigt, ein Gebäude bauen, in das sogenannte Start-up-Unternehmen und Spin-off-Betriebe, also Ableger-Firmen, einziehen sollen.

Investition

Der geplante Bau soll rund 17 Millionen Euro kosten. Einen ersten Mieter gibt es bereits: So soll die Seibersdorfer Labor GmbH, eine Tochter der AIT Austrian Institut of Technology, in das Objekt einziehen. "Nun gehen wir einen Schritt weiter", freut sich Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav. "Hier in Seibersdorf wird im wahrsten Sinne des Wortes der Grundstein für die Zukunft gelegt und die Idee der Technologie- und Forschungszentren als Impulsprojekte für hochtechnologieaffine Standorte erstmals über die Technopolstandorte hinaus ausgeweitet. Damit schaffen bzw. sichern wir technologie- und forschungsorientierte Arbeitsplätze in Niederösterreich."

Weiters ist in den kommenden Monaten der Baustart für das Technologiezentrum "IST Austria PARK" in Klosterneuburg geplant.