16-Jährige regiert über das Dirndltal

Pielachtal – Julia Kollermann heißt die neue Königin über die Dirndlfrüchte. Beim Dirndlkirtag überzeugte die Schülerin aus Kirchberg die Jury mit ihrem Wissen über Region und Wildfrüchte. Gemeinsam mit Prinzessin Elisabeth Groiss aus Frankenfels wird sie nun in den nächsten zwei Jahren als Botschafterin das Pielachtal nach außen vertreten. „Altkönigin“ Doris I. übergab ihr feierlich ihr Krönchen. Gerechnet hat die 16-Jährige damit keineswegs. Am Tag der Wahl hat sich die leidenschaftliche Musikerin vom Bürgermeister spontan dazu überreden lassen an der Wahl teilzunehmen. Ein Dirndl wurde kurz vor dem Auftritt schnell ausgeborgt. Doch das Mädchen überzeugte prompt und ist nun schon im Dauerstress zwischen Fototerminen, Schule, Jugendrotkreuz und der Kirchberger Blasmusik, wo sie Querflöte spielt.