16.000 Euro Schaden bei Einbruch: Suche nach Tätern

Biedermannsdorf – Bereits am 23. März verübten unbekannte Täter zwischen ein und sechs Uhr nachts einen Einbruch in ein Wohnhaus in Biedermannsdorf.

Aus einer Handtasche erbeuteten die Einbrecher zweihundert Euro Bargeld, zwei Bankomatkarten und Dokumente. Beute machten sie auch in der Bibliothek: Dort wurden drei Schatullen mit Silberbesteck und zwei Silberkannen entwendet. Bei dem Einbruch entstand ein Gesamtschaden von mindestens 16.000 Euro. Die Täter konnten entkommen.

Mit den gestohlenen Bankomatkarten versuchte ein unbekannter Täter am Morgen des 23. März bei zwei Banken in Wien-Wieden jeweils 400 Euro zu beheben. Beide Versuche scheiterten aber wegen Eingabe des falschen PIN-Codes. Dabei wurde der Mann jedoch von einer Überwachungskamera aufgenommen. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Wiener Neudorf unter  059133-3344 erbeten.