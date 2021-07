150 Passagiere saßen drei Stunden in Railjet fest

Samstagabend wurde eine Zugreise für 150 Passagiere zur Geduldsprobe. Ein Railjet, der um 22 Uhr in St. Pölten hätte einfahren sollen, kam dort nie an. Aufgrund eines technischen Defekts am Hauptluftbehälter musste der Zug Richtung Wien zwischen Pöchlarn und St. Pölten auf freier Strecke anhalten.

Anfangs versuchte das ÖBB-Personal, den Zug in den nahe gelegenen Pöchlarner Bahnhof zurückzurollen. Als das nicht funktionierte, wurde in der Zentrale Bescheid gegeben, dass ein neuer Zug benötigt wurde. Auch die Freiwillige Feuerwehr Matzleinsdorf wurde informiert.

Denn Passagiere dürfen die Gleise ohne Aufsicht nicht betreten. Erst gegen 1 Uhr früh konnten die 150 Passagiere dann vom defekten Zug in einen nachfolgenden Railjet, der auf dem Nachbargleis angehalten hatte, wechseln und ihre Fahrt in Richtung Wien fortsetzen.