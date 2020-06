150 Mädchen schnupperten in Mistelbach Kasernenluft

Es ist kein klassischer Frauenjob – und trotzdem war das Interesse groß: 150 junge Frauen besuchten gestern den „ Girls Day“ in der Kaserne Mistelbach. Und dabei bekamen die Mädchen vor Ort einen Eindruck über den Soldaten-Job. Sie durften hautnah eine Gefechtsübung erleben, lernten Waffen und Fahrzeuge – darunter auch Panzer – kennen und konnten sogar mitfahren. Einige schlüpften sogar in eine Soldaten-Uniform, legten die Kampfweste an, probierten Helm und schulterten das Rückengepäck. Durch die Initiative sollen die jungen Frauen auch untypische Berufsfelder für sich entdecken.