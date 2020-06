15-Jährige von Badener Bahn erfasst

Unachtsamkeit hätte am Mittwoch einer jungen Frau beinahe das Leben gekostet. Die 15-jährige Victoria P. wurde am Vormittag von einer herannahenden Garnitur der Badener Bahn in Tribuswinkel (Bez. Baden) erfasst und unter den tonnenschweren Triebwagen geschleudert.

"Der Lokführer hat vor der Einfahrt in die Station noch ein Warnsignal abgegeben, aber das Mädchen hat nicht reagiert", schildert ein Zeuge die dramatischen Sekunden. Offenbar wollte Victoria P. den Zug erreichen. Schicksal: Wegen Bauarbeiten fuhr die Bahn auf einem anderen Gleis als üblich – damit hatte die junge Frau offenbar nicht gerechnet. Die 15-Jährige kam verletzt zwischen Triebwagengarnitur und Bahnsteig zu liegen, wurde bei dem Unfall aber nicht eingeklemmt. Herbeigeeilte Rettungskräfte und das Badener Notarztteam versorgten das ansprechbare Opfer noch auf den Bahnschienen, ehe sie zusammen mit der Feuerwehr das Mädchen vorsichtig bargen. Anschließend wurde Victoria P. zur weiteren Behandlung ins Landesklinikum Baden eingeliefert.

Ermittlungen der Polizei sollen jetzt klären, warum Victoria P. überhaupt auf die Schienen lief.