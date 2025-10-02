15-Jährige aus NÖ wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Das spurlose Verschwinden einer 15-Jährigen beschäftigt die Polizei in Niederösterreich. Chiara H. ist seit dem 1. Oktober 2025 von ihrer Wohnadresse in Wiener Neustadt abgängig.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des 15-jährigen Mädchens werden an die Polizeiinspektion Wr. Neustadt-Flugfeld unter der Rufnummer 059133-3392 erbeten.

Personsbeschreibung

Chiara H. ist 155 bis 165 cm groß. Sie hat dünne Statur, braune Augen, lange helle Haare und war zuletzt mit einer schwarzen Hose, schwarzem Pullover, schwarzem knielangen Ledermantel und schwarzen Turnschuhen bekleidet.