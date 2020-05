140 neue Kindergartenplätze durch Ausbau geschaffen

Krems - Sieben neue Gruppen in fünf Kindergärten sind in Krems in den vergangenen beiden Jahren geschaffen worden. Dadurch haben rund 140 Kinder zusätzlich einen Betreuungsplatz erhalten, erklärt die Kremser Bürgermeisterin Inge Rinke.

Die Investition von 4,5 Millionen Euro war durch die Kindergartenoffensive des Landes notwendig geworden. Den Betrag teilen sich Gemeinde und Land. Vor zwei Jahren wurde im Rahmen des Ausbauprogramms der erste modernisierte Landeskindergarten in Gneixendorf übergeben. Mit der Eröffnung der Kindergärten Brunnkirchen und Hohenstein dieser Tage ist der Ausbau abgeschlossen. In allen zwölf Kindergärten finden rund 700 Kinder ab zweieinhalb Jahren Platz. Für die Betreuung wurden 14 zusätzliche Mitarbeiterinnen engagiert.