14-jähriger Einschleichdieb von Hausbesitzerin ertappt

Göttlesbrunn – Freche Einschleichdiebe gingen der Polizei ins Netz. Einer der beiden mutmaßlichen Täter ist erst 14 Jahre alt.

Der Jugendliche und sein 29-jähriger Onkel waren in Göttlesbrunn-Arbesthal im Bezirk Bruck/ Leitha am frühen Abend in ein nicht abgesperrtes Wohnhaus geschlichen. Dort hatten die Verdächtigen sämtliche Kästen und Läden im Ess- und Schlafzimmer des Wohnhauses durchsucht. Just als sie einen wertvollen Goldschmuck gefunden hatten, wurden sie von der Hausbesitzerin gestört, die in den Raum kam und plötzlich den ungebetenen Gästen gegenüber stand. Die Pensionistin rannte laut um Hilfe schreiend in den Hof hinaus. Die Eindringlinge ließen ihre Beute fallen und flüchteten. Als sie dabei bei der Frau vorbei rannten, rief der Mann, dass sie nur auf der Suche nach einer Pension seien. Dann fuhren sie mit einem slowakischen Pkw davon.

Tags darauf wurde das Auto im Bezirk Baden angehalten. Es stellte sich heraus, dass gegen den 29-Jährigen bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft wegen ähnlicher Delikte bestand. Der 14-Jährige gab weitere „Raubzüge“ mit dem Diebstahl von Bargeld und Schmuck zu.