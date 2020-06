1100 Unterschriften für mehr Jugendangebot in der Stadt

Hollabrunn – Mehrere Monate haben Michael Bischof und Daniela Fasching gesammelt. Jetzt legten der Obmann des Rings Freiheitlicher Jugend (RFJ) und die Gemeinderätin 1100 Unterschriften auf den Tisch. Das Thema: Mehr Freizeitangebot für die Jugend in Hollabrunn.

Über das Jugendangebot wurde in der letzten Zeit viel gesprochen. Ein Jugendtreff wurde mit mäßigem Echo eröffnet, das Discozelt kommt so gar nicht an.

Das Angebotsdefizit ist da, sind sich die beiden Freiheitlichen sicher – auch wenn das bisher Gebotene nicht wirklich angenommen wird. „Nun ist Bürgermeister Erwin Bernreiter gefragt, die Wünsche und Bedürfnisse der Hollabrunner Bevölkerung ernst zu nehmen und diese auch in die Tat umzusetzen.“ Was das sein soll? „Wir hoffen, dass die Stadtgemeinde Hollabrunn endlich geeignete Räumlichkeiten für Kino und Disco schafft und nicht die Jugend mit Streetworkern und einem betreuten Jugendheim weiterhin abspeist.“