100 Prozent: Landbauer einstimmig als Stadtparteiobmann bestätigt

Mit 100 Prozent der Stimmen ist LH-Stellvertreter Udo Landbauer beim Stadtparteitag der FPÖ Wiener Neustadt als Stadtparteiobmann bestätigt worden. "Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft in meiner Heimatstadt und bedanke mich für das großartige Vertrauen“, so Landbauers Reaktion auf das klare Ergebnis.

Beim Parteitag in der Ergo Arena in Wiener Neustadt wurde FPÖ-Stadtrat Philipp Gerstenmayer als geschäftsführender Stadtparteiobmann nominiert und Stadtrat Kevin Pfann einstimmig zum Obmann-Stellvertreter gewählt.

In seiner Rede replizierte Landbauer auf die "erfolgreiche freiheitliche Arbeit in den vergangenen Jahren". "Wir sind stärker, besser und breiter aufgestellt als jemals zuvor. Der Mitgliederzuwachs ist ungebrochen. Alleine in den letzten fünf Jahren ist die freiheitliche Familie in der Stadt um 130 neue Mitglieder gewachsen“, erklärte Landbauer.

Man stehe für eine Politik, "die nicht von oben herab regiert, sondern aus dem Leben heraus gestaltet wird."

Seitenhieb auf andere Parteien

Der geschäftsführende Stadtparteiobmann FPÖ-Stadtrat Philipp Gerstenmayer zog Resümee über die Arbeit in den vergangenen Jahren. "Die FPÖ ist das ganze Jahr für die Menschen und Vereine in der Stadt im Einsatz. Das ist der große Unterschied zu den anderen, die immer nur kurz vor der Wahl erkennen, dass es die Bevölkerung auch noch gibt“, sagte Gerstenmayer.